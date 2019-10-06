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Beşiktaş'a Dorukhan'dan kötü haber
Ali DANAŞ - İSTANBUL, () - Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Dorukhan Toköz'ün diz kapağında kıkırdak kopması tespit edildiğini ve milli oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı. Siyah-beyazlı...
SPOR 06.10.2019, 19:26
Ali DANAŞ - İSTANBUL, () - Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Dorukhan Toköz'ün diz kapağında kıkırdak kopması tespit edildiğini ve milli oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçta sakatlanan oyuncumuzun sağ dizinde Patella (diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edilmiş olup, oyuncumuz ameliyat edilecektir. Kendisine Beşiktaş ailesi olarak geçmiş olsun dileriz" denildi.
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