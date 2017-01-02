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Beşiktaş'a Antalya'da çiçekli karşılama

 Beşiktaşlı futbolculardan bazıları kampa aileleriyle geldi Devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gelen Beşiktaş kafilesi, çiçeklerle karşılandı. Taraftar sevgi gösterisinde bulunduğu Şenol Güneş ve futbolcularla fotoğraf...

Beşiktaş'a Antalya'da çiçekli karşılama

 Beşiktaşlı futbolculardan bazıları kampa aileleriyle geldi

Devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gelen Beşiktaş kafilesi, çiçeklerle karşılandı. Taraftar sevgi gösterisinde bulunduğu Şenol Güneş ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş devre arası kamp çalışmalarını yapacağı Antalya'ya özel uçakla ulaştı. Havalimanı iç hatlar yolcu çıkışında, çevik kuvvet polisi, Özel Harekat ile özel güvenlik personeli geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik görevlilerinin oluşturduğu koridordan geçen futbolcular, kendilerini kamp yapacakları otele götürecek otobüse taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle zorlukla bindi. Havalimanı çıkışında taraftarlar teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verdi. Güneş ile futbolculara yoğun ilgi gösteren taraftar, öz çekim yaptı. Beşiktaşlı futbolculardan bazıları kampa aileleriyle geldi. Taraftar çiçek verdiği Talisca'ya yoğun ilgi gösterdi. Talisca, eşi ve çocuklarıyla araca binerken taraftar fotoğraf çekmek için sıraya girdi.

Beşiktaş kafilesinde yer almayan Babel'in ilerleyen saatlerde Antalya'ya geleceği ve bu akşam yapılacak kampa katılacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Takımın karşılanışı

- Çiçek verilmesi

- Genel detaylar

HABER - KAMERA: TOLGA YILDIRIM - ANTALYA /

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