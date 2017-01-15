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Beşiktaş'a Ankara'da coşkulu karşılama

 Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Ankara'ya geldi. Futbolcuları Esenboğa Havaalanı'nda çok sayıda Beşiktaşlı taraftar karşıladı. Beşiktaşlı futbolcuları görmek...

Beşiktaş'a Ankara'da coşkulu karşılama

 Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Ankara'ya geldi.

Futbolcuları Esenboğa Havaalanı'nda çok sayıda Beşiktaşlı taraftar karşıladı. Beşiktaşlı futbolcuları görmek için havaalanında bekleyen taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Beşiktaşlı futbolcular daha sonra otobüsle kalacakları otele doğru hareket etti. Futbolcuları tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, meşalelerle uğurladı.

Osmanlıspor ile Beşiktaş arasında yarın saat 19.00 Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Karşılamadan detaylar

HABER - KAMERA: ERCAN ATA - ANKARA /

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