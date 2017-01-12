Beşiktaş'a 6. stoper Ersan Gülüm oldu

ALİ DANAŞ, İSTANBUL-

Siyah Beyazlılar Rhodolfo'yu kesin olarak göndermeye çalışacak

Yönetim farklı Şenol Güneş farklı düşünüyor

Tosiç sol beke mi ?

Beşiktaş devre arası transfer döneminde Ersan Gülüm ile beraber 3. transferini gerçekleştirdi.

Geçen sezonun devre arasında 7 milyon Euro'ya Çin ekibi Hebei Fortune takımına transfer olan Ersan Gülüm aradan 1 yıl geçtikten sonra Siyah Beyazlı takıma geri döndü.

Beşiktaş ise Ersan Gülüm'ün transferi sonrası bir anda 6 stopere ulaştı. 4.2 milyon Euro'ya alınan ve ödenen bonservis bedeli bir hayli fazla eleştiri konusu olan Mitrovic'in yanısıra takımdaki mevcut stopeler Marcelo, Tosic, Atınç ve Rhodolfo ile birlikte 6 stopere ulaşan Siyah Beyazlılar Rhodolfo'yu kesin olarak göndermeye çalışacak. Ancak Brezilyalı stoper şu ana kadar geri adım atıp gitmeyi kabul etmiş değil.Rhodolfo ikna edilip gönderilemz ise yıllardır stoper de hep sıkıntı çeken Siyah Beyazlılar tek devreyi 6 stoperi ile geçirmiş olacak.

Yönetim farklı Şenol Güneş farklı düşünüyor

Kadronun çok şişkin olmasında şikayetçi olan Güneş'in sol bek ve santrafor da transfer edilmesi halinde yönetimden nasıl bir istekte bulunacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

'Rhodolfo gönderilecek, Tosic ise yeniden sol bek mevkisine kaydırılacak diye düşünen yönetim böylelikle kadroda 4 stoper olacak' şeklinde düşünüyor. Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in ilk yarının en etkili iki-üç futbolcusundan biri olan Tosic'i bir anda sol bekte yedeğe çekip çekmeyeceği belli değil. Çünkü Marcelo ile iyi bir uyum sağlayan Tosic'in Şenol Güneş'in sisteminde çok önemli bir yeri var. 4 gün sonra ikinci yarının ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta yeni alınan Mitrovic'in ve önümüzdeki hafta takıma katılacak olan Ersan'ın hemen kadroya girmesi beklenmediği gibi Marcelo'nun yanında Tosic'in oynamasına da kesin gözüyle bakılıyor.Her hafta geniş kadrodan 9 futbolcuyu maç kadrosuna almayacak olan Güneş'in belirleyeceği isimlerden en az 3'ü stoper olacak.