Son Dakika
Beşiktaş'a 3 oyuncusundan kötü haber
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz'ın sağ kasığında kanama, Douglas'ın sağ ayak bileğiyle birlikte bağlarında yırtık ve Abdoulay Diaby'in sağ diz iç...
SPOR 21.10.2019, 19:16
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz'ın sağ kasığında kanama, Douglas'ın sağ ayak bileğiyle birlikte bağlarında yırtık ve Abdoulay Diaby'in sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: "MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz’ın; ayak bileği zorlanan Douglas Santos’un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby’in yapılan muayeneleri ve Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR’ları sonucunda, Burak Yılmaz’da sağ kasıkta (adductor longus facia) kanama; Douglas Santos’da sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık; Abdoulay Diaby’nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: "MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz’ın; ayak bileği zorlanan Douglas Santos’un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby’in yapılan muayeneleri ve Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR’ları sonucunda, Burak Yılmaz’da sağ kasıkta (adductor longus facia) kanama; Douglas Santos’da sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık; Abdoulay Diaby’nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
18°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Ekim 2019
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Galatasaray
|8
|13
|6. Sivasspor
|8
|12
|7. Konyaspor
|7
|12
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Altay
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Keçiörengücü
|8
|14
|6. Balıkesirspor
|8
|13
|7. Fatih Karagümrük
|7
|12
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Osmanlıspor
|7
|7
|14. Adanaspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. M. United
|9
|10
|14. Everton
|9
|10
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2