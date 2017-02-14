Beşiktaş 81. Kartal Yuvası'nı Kartal'da açtı

Ahmet Nur Çebi: "Bu iki maç bize ders verecek"

"Divan Kurulu'nun seçim yapması zorunludur"

ALİ DANAŞ, İSTANBUL ()

Beşiktaş 81.Kartal Yuvası'nı Kartal semtinde açtı.

Açılışa 2.Başkan Ahmet Nur Çebi ve Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetici Hüseyin Mican katıldı.

Ahmet Nur Çebi açılışın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada kaybedilen iki maçtan ders çıkartacaklarını söylerken tartışmaları devam eden Divan Kurulu ile ilgili "Divan Kurulu'nun seçim yapması zorunludur" dedi.

Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

"EKONOMİK KRİZE RAĞMEN YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

"Katılan herkese teşekkür ederiz. Hüseyin Mican'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. 81 mağaza açtık. 2 ya da 3 tane de Mart ayında açacağız. Kartal Yuvaları hem maddi hem de manevi açıdan önemli. Burada yapılan her alışveriş Beşiktaş'ın kasasına giriyor. Bunun yanında, burası Beşiktaş'ın havasının teneffüs edildiği birer yuva. Dolayısıyla bu açıdan da önemi çok büyük. Ekonomik krize rağmen yatırımlarımız devam edecek. Taraftarların yapacağı alışverişe ihtiyacımız var. Lütfen hem stadımıza gelip destek versinler, hem de buradan alışveriş yapsınlar. Şimdiden peşinen hepsine teşekkür ediyorum"

"BU İKİ MAÇ BİZE DERS VERECEK"

"Ligler uzun soluklu. 35-40 maç oynuyosunuz. Zaman içinde performans ve motivasyonların düştüğü maçlar olacaktır. Son 2 hafta bunu yaşadık. Bunlardan da ders çıkartıp, önümüzdeki günlerde nasıl daha başarılı olup kazalara uğramayız diye araştırıp çözeceğiz. Futbolda bu tür iniş çıkışlar vardır. Ben ve camiamız, bütün teknik kadro, futbolcularımız ve hocamıza güveniyoruz. Bu 2 maç bize ders verecektir. Zaman zaman yaşanan performans düşüklüğünün yaşandığı maçlardan ikisi olmuştur. Biz çok etkisi altında kalmayıp, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz."

"DİVAN KURULU'NUN SEÇİM YAPMASI ZORUNLUDUR"

Divan Kurulu Üyelerimiz'den birkaç tanesi, son seçime itirazda bulundu. Mahkemeye yapılan müracat sonucunda yargı bu seçimi iptal etmiştir. Bunun neticesinde divan kurulunun yapacağı ilk toplantının seçimli olması zorunludur. Dolayısıyla hukukun ve tüzüğün emirlerini yerine getirmek, Beşiktaş'ın asli vazifesidir. Biz mahkeme kararlarını ve tüzüğümüzü önümüze aldık ve o doğrultuda hareket edeceğiz. Bunun aksinde bir durum söz konusu değildir."

Ahmet Nur Çebi ve Hüseyin Mican açılıştan sonra mağazayı gezdi ve taraftarlara imza dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Açılış detayları ve Ahmet Nur Çebi açıklama