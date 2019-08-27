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Beşiktaş 6 numara transferini bitiriyor
Beşiktaş, Gary Medel'in takımdan ayrılmasının ardından 6 numara arayışlarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Lille kulübünden Tiago Maia'yı kiralama konusunda son aşamaya geldi. 22 yaşındaki Brezilyalı ön libero ile anlaşan Beşiktaş,...
SPOR 27.08.2019, 14:35
Beşiktaş, Gary Medel'in takımdan ayrılmasının ardından 6 numara arayışlarını hızlandırdı.
Siyah-beyazlılar, Lille kulübünden Tiago Maia'yı kiralama konusunda son aşamaya geldi. 22 yaşındaki Brezilyalı ön libero ile anlaşan Beşiktaş, futbolcunun kulübü Lille ile de pazarlıkları bitirmek üzere. Orta saha transferi için başka bir isimle daha temas halinde olan siyah-beyazlıların, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda tercih yapacağı öğrenildi.
Siyah-beyazlılar, Lille kulübünden Tiago Maia'yı kiralama konusunda son aşamaya geldi. 22 yaşındaki Brezilyalı ön libero ile anlaşan Beşiktaş, futbolcunun kulübü Lille ile de pazarlıkları bitirmek üzere. Orta saha transferi için başka bir isimle daha temas halinde olan siyah-beyazlıların, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda tercih yapacağı öğrenildi.
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