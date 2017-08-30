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Beşiktaş 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Bayrak Açarak Kutladı

Siyah Beyazlılar da K.Karabükspor hazırlıklarını sürdürüyor Süper ligin 4.haftasında K.Karabükspor'a konuk olacak Beşiktaş akşam yaptığı idman ile hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan...

Beşiktaş 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Bayrak Açarak Kutladı

Siyah Beyazlılar da K.Karabükspor hazırlıklarını sürdürüyor

Süper ligin 4.haftasında K.Karabükspor'a konuk olacak Beşiktaş akşam yaptığı idman ile hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saatten fazla sürdü.Isınma koşuları ile başlayan antrenman kondisyon hareketleri ve dar alanda çift kale maç ile devam etti.Teknik direktör Şenol son bölümde orta saha ve hücum oyuncularına özel olarak kanat ortası ve şut çalışması yaptırdı.
Milli takımlarda bulunan Cenk,Caner,Oğuzhan,Quaresma,Pepe,Mitrovic,Atiba,Utku ve Orkan ile salonda çalışan Tosic antrenmana katılmadı.Gökhan Gönül ise bireysel çalışmalarına devam etti.
Beşiktaş hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.

Görüntü dökümü 
30 Ağustos pozu ve antrenman

ALİ DANAŞ - İSTANBUL -
 

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