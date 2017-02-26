Beşiktaş: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1

İSTANBUL, () - VOLEYBOL Efeler Ligi 17. hafta maçında Beşiktaş, evinde ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş Akatlar Arena'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, 25-22, 25-18, 24-26 ve 25-23'lük set sayılarıyla Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla 5. galibiyetini elde ederken, Galatasaray HDI Sigorta ise 9. kez mağlup oldu.
KÜFÜR EDEN TARAFTARLAR SALONDAN ÇIKARILDI
Maçın başhakemi, bir grup Beşiktaş taraftarının sarı-kırmızılı takım aleyhine küfürlü tezahüratta bulunması nedeniyle maçın ilk setinde uyarı anonsu yaptırdı. Karşılaşmanın ikinci setinde de, Siyah-beyazlı taraftarın küfürlü tezahüratlarını sürdürmesinin ardından ikinci kez uyarı anonsu yapıldı. Maça bir süre ara verilirken, emniyet güçleri küfür eden taraftar grubunu salondan çıkardı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
İSTANBUL, () - VOLEYBOL Efeler Ligi 17. hafta maçında Beşiktaş, evinde ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.