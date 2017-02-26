Beşiktaş: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1

İSTANBUL, () - VOLEYBOL Efeler Ligi 17. hafta maçında Beşiktaş, evinde ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş Akatlar Arena'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, 25-22, 25-18, 24-26 ve 25-23'lük set sayılarıyla Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla 5. galibiyetini elde ederken, Galatasaray HDI Sigorta ise 9. kez mağlup oldu.

KÜFÜR EDEN TARAFTARLAR SALONDAN ÇIKARILDI

Maçın başhakemi, bir grup Beşiktaş taraftarının sarı-kırmızılı takım aleyhine küfürlü tezahüratta bulunması nedeniyle maçın ilk setinde uyarı anonsu yaptırdı. Karşılaşmanın ikinci setinde de, Siyah-beyazlı taraftarın küfürlü tezahüratlarını sürdürmesinin ardından ikinci kez uyarı anonsu yapıldı. Maça bir süre ara verilirken, emniyet güçleri küfür eden taraftar grubunu salondan çıkardı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.