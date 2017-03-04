Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0

İSTANBUL,() -
STAT: Vodafone Arena
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, İsmail Şencan, Serkan Çimen
BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç Nukan, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 88 Gökhan İnler), Quaresma (Dk. 64 Tolgay Arslan), Talisca, Babel, Cenk Tosun (Dk. 74 Aboubakar)
ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, Orhan Ovacıklı, Yakoubi, Oboabona, Dhurgham İsmail (Dk. 86 Özgür Çek), Robin Yalçın, Saadane (Dk. 59 Jantscher), Recep Niyaz, Edomwonyi, Igiebor (Dk. 66 Tuszynski), Kweuke
GOL: Dk. 40 Gökhan Gönül (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Dk. 16 Gökhan Gönül, Dk. 18 Atınç Nukan, Dk. 28 Quaresma (Beşiktaş), Yakoubi (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 51 Saadane, Dk. 65 Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Vodafone Arena'da oynanan maçı ev sahibi Beşiktaş 1-0 kazandı. Mücadelede Beşiktaş'ın golünü 41'inci dakikada Gökhan Gönül kaydetti.