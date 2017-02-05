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Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
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Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı deplasmanda 1 - 0 mağlup eden Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-lacivertlilere turu getiren golü 71. dakikada Robin van Persie...

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1 (Ziraat Türkiye Kupası)

 Sarı-lacivertliler çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı deplasmanda 1 - 0 mağlup eden Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-lacivertlilere turu getiren golü 71. dakikada Robin van Persie kaydetti.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 86 Tolgay Arslan), Quaresma, Talisca (Dk. 51 Matej Mitrovic), Babel, Cenk Tosun

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk (Dk. 75 Ozan Tufan), Lens, Sow, Van Persie (Dk. 88 Aatif Chahechouhe)

Kırmızı kart: Dk. 41 Tosic (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 43 Van Persie, Dk. 45+1 Şener Özbayraklı, Dk. 90+1 Ozan Tufan, Dk. 90+4 Lens (Fenerbahçe), Dk. 67 Atiba Hutchinson, Dk 90+2 Adriano, Dk. 90+4 Aras Özbiliz (Beşiktaş)

Goller: Dk. 71 Robin van Persie (Fenerbahçe)

İSTANBUL / (fotoğraflı)

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