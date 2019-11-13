Son Dakika
Fotoğraf Ek 2//Bayrampaşa'da banka soyguncusu vatandaşlar tarafından yakalandı; sıcak anlar kamerada
Bernardo Silva'nın paylaşımına bir maç ceza geldi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin formasını giyen Bernardo Silva, takım arkadaşı Benjamin Mendy ile alakalı yaptığı bir paylaşımın İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından "Irkçılık" olarak nitelendirilmesi nedeniyle...
SPOR 13.11.2019, 17:26
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin formasını giyen Bernardo Silva, takım arkadaşı Benjamin Mendy ile alakalı yaptığı bir paylaşımın İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından "Irkçılık" olarak nitelendirilmesi nedeniyle bir resmi maçtan men ve 50 bin Pound para cezası aldı.
Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamada, İngiltere Futbol Federasyonu'nun kulübe yaptığı bilgilendirmede, oyuncunun "Irkçılık" yaptığına işaret edildiği ve oyuncunun yaptığı paylaşımın "Ağırlaştırılmış ihlal" statüsünde değerlendirildiği ifade edildi.
"BU DÖNEMDE ARKAŞINA ŞAKA BİLE YAPAMIYORSUN"
Bernardo Silva, 22 Eylül'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, takım arkadaşı Benjamin Mendy'nin çocukluk fotoğrafını ve bir çikolata markasının maskotunu paylaşmış, bu paylaşıma "Tahmin edin kim" notunu düşmüştü. Silva, tepkilerin ardından bu paylaşımı kaldırarak, "Bu dönemde arkadaşına şaka bile yapamıyorsun" ifadelerini kullanmıştı.
İNGİLTERE'DEKİ FUTBOL HAYATI BİTEBİLİR
Öte yandan oyuncuya, detayları ileriki dönemde İngiltere Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak olan yüz yüze yapılacak bir eğitim programına katılmak zorunda olduğu bildirildi. Eğer oyuncu, 4 ay sürecek bu programı tatmin edici bir şekilde tamamlayamazsa, oyuncunun tüm yerel kulüp etkinliklerinin askıya alınacağı kaydedildi.
Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamada, İngiltere Futbol Federasyonu'nun kulübe yaptığı bilgilendirmede, oyuncunun "Irkçılık" yaptığına işaret edildiği ve oyuncunun yaptığı paylaşımın "Ağırlaştırılmış ihlal" statüsünde değerlendirildiği ifade edildi.
"BU DÖNEMDE ARKAŞINA ŞAKA BİLE YAPAMIYORSUN"
Bernardo Silva, 22 Eylül'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, takım arkadaşı Benjamin Mendy'nin çocukluk fotoğrafını ve bir çikolata markasının maskotunu paylaşmış, bu paylaşıma "Tahmin edin kim" notunu düşmüştü. Silva, tepkilerin ardından bu paylaşımı kaldırarak, "Bu dönemde arkadaşına şaka bile yapamıyorsun" ifadelerini kullanmıştı.
İNGİLTERE'DEKİ FUTBOL HAYATI BİTEBİLİR
Öte yandan oyuncuya, detayları ileriki dönemde İngiltere Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak olan yüz yüze yapılacak bir eğitim programına katılmak zorunda olduğu bildirildi. Eğer oyuncu, 4 ay sürecek bu programı tatmin edici bir şekilde tamamlayamazsa, oyuncunun tüm yerel kulüp etkinliklerinin askıya alınacağı kaydedildi.
19°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6