Berna Yeniçeri, Konak Belediyespor'la yollarını ayırdı

GÜRCİSTAN'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme grubu maçlarında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alıp elenen Konak Belediyespor'la yollarını ayıran sağ bek Berna Yeniçeri'nin Ataşehir Belediyespor'la anlaştığı bildirildi.Sezon başında İzmir temsilcisi ile sözleşme yenilemeyen milli futbolcu 2014-215 sezonunda Karadeniz Ereğlispor'dan Konak Beelediyespor'a gelmişti. Berna, 50 maçta mavi beyazlı formayı giyip 3 gol attı. Bu arada yönetimin yeni sezon öncesi birkaç futbolcuyla daha yollarını ayıracağı öğrenildi.



