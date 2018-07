Berke ve Barış'tan Fenerbahçe mesajı

İSTANBUL () - Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığını açıkladığı Berke Özer ve Barış Alıcı, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptı.

Genç file bekçisi Berke Özer, her zaman hayallerinin peşine düştüğünün altını çizerek, "Çocukken mahalle arasında Engin olan, Rüştü - Volkan olan o küçük çocuğum ben. Hep hayallerinin peşinden koşan... Ve bugün artık hayatımda yepyeni bir dönem başlıyor. Futbolun Robert Koleji Altınordu'dan mezun olup, okul defterime karakalemle logosunu ezbere çizdiğim Fenerbahçe'deyim. Tarif edilemez duygular yaşıyorum. Ne yazsan, ne söylesem bilemiyorum. Bir iki kelimeden sonra aklıma hep hayallerinin peşinden koşan Fenerbahçeli o küçük çocuk geliyor. Galiba susmak en güzeli. Üzerimde büyük emekleri olan başta başkanım Seyit Mehmet Özkan olmak üzere herkese ama herkese çok teşekkür ederim. Ve Fenerbahçe... Göğsümde armanın ne kadar değerli olduğunu o küçük çocuk gibi hiçbir zaman aklımdan çıkarmayacağım" ifadelerini kullandı.

ALICI: "BU FORMAYI DAHA ÖNCE KİMLERİN GİYDİĞİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Barış Alıcı ise Altınordu'nun kariyerindeki öneminden bahsederek, "Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer ve ben, bu toprakların çocuklarına güvenen, onlara fırsat eşitliği yaratan bir kulüpte büyüdük. Altınordu'da 'yetiştirme' işinin ne zor olduğunu göstermek için her çocuğun odasında, sorumlu olduğu bir çiçek vardır. İşte bizler, o çiçek çocuklarıyız. Değer bilen... Sorumlu...

Çalışkan... Vefalı... Fenerbahçe taraftarının şunu çok iyi bilmesini isterim ki; bu formayı daha önce kimlerin giydiğini asla unutmayacağım ve her zaman daha iyisi için çabalayacağım" dedi.

FOTOĞRAFLI