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Berke Özer ve Barış Alıcı resmen Fenerbahçe'de

İSTANBUL () - Fenerbahçe Kulübü, Altınordu'da forma giyen Berke Özer ve Barış Alıcı ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genç file bekçisi Berke Özer ve genç orta saha oyuncusu Barış...

Berke Özer ve Barış Alıcı resmen Fenerbahçe'de

İSTANBUL () - Fenerbahçe Kulübü, Altınordu'da forma giyen Berke Özer ve Barış Alıcı ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genç file bekçisi Berke Özer ve genç orta saha oyuncusu Barış Alıcı'nın bu sezondan itibaren sarı lacivertli formayı giyeceği kaydedildi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "Kulübümüz, Altınordu'da forma giyen Berke Özer ve Barış Alıcı'yı renklerine bağladı. A milli takıma kadar yükselmiş 2000 doğumlu kaleci Berke Özer ve 1997 doğumlu genç milli takım oyuncusu Barış Alıcı yeni sezondan itibaren "Çubuklu" formamızın başarısı için ter dökecekler. Berke ve Barış'a Fenerbahçe Ailesi'ne hoş geldiniz diyor, nice başarılar, zaferler ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz."
COCU: "KULÜBÜMÜZE 2 YETENEKLİ GENÇ OYUNCU KATIYOR OLMAK ÇOK GÜZEL"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, iki yeni transfer hakkında, "Kulübümüze 2 yetenekli genç oyuncu katıyor olmak çok güzel. Üzerinde çalıştığımız en önemli konulardan birisi, önümüzdeki yıllarda kulübümüze hizmet edecek potansiyeli yüksek genç oyuncuları buraya getirmek" dedi.

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