Bergama'dan 2 imza daha

BERGAMA, ()

TFF 3'üncü Lig'de transferde gaza basarak Karacabey Birlikspor'dan stoper Samet, kanat oyuncusu Uğur, Ofspor'dan golcü Furkan'la üst üste sözleşme imzalayan Bergama Belediyespor, 2 ismi daha kadrosuna kattı.

Kırmızı-lacivertli kulüp, Pazarspor'dan orta saha oyuncusu Altan Aksoy ve Kırıkhanspor'dan stoper Alparslan Boyraz ile de sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki Altan, kariyerinde daha önce Aliağaspor, Bucaspor, Altınordu, Muğlaspor, Aydınspor 1923, Bursa Nilüferspor, Balçova Yaşamspor, Sancaktepe Belediyespor ve Kozan Belediyespor'da görev yaptı. 21 yaşındaki Alparslan ise Altay ve Tire 1922'de forma giydi.

