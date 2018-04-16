Bergama'da enduro heyecanı

BERGAMA, () - TÜRKİYE Süper Enduro Motosiklet Şampiyonası'nın birinci ayak yarışları İzmir'in Bergama ilçesinde yapıldı. Toplam 5 ayaktan oluşan şampiyonanın sezon açılışı Bergama Belediyesi Motor Sporları Merkezi Ekstrem Yarış Pisti'nde gerçekleştirdi. Yarışlarda 72 sporcu, 5 kategoride mücadele etti. Avrupa standartlarına uygun olarak 19 farklı engel ile donatılan Ekstrem Yarış Pisti, yarışseverler tarafından büyük beğeni kazandı. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in takip ettiği yarışlarda süper enduro GP ve prestijde Teodor Kabakchiev, gençlerde Ata Kahvecioğlu, ustada Gökhan Kart, hobide Anthony Millward, veteranda ise Sinan Ordu birinci oldu. Yarışların sonunda Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, TMF Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım ve Bergama Motorsiklet Kulübü Başkanları Engin Altan ile Özkan Ergun tarafından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

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