BERGAMA, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bergama Belediyespor, evinde son dakikada bulduğu golle Yomraspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk takımın 11'inci dakikada Enes Erdal'la öne geçtiği maçta İzmir ekibi 90'ıncı dakikada Tufan Deniz'in golüyle skoru eşitledi: 1-1. Bu sonuçla 33 puana ulaşan Bergama Belediyespor, son haftaya düşme hattındaki 12 Bingölspor'un 2 puan önünde 14'üncü sırada girdi. Kırmızı-lacivertiler son sınavında Play-Off'a kalan Kemerspor 2003'e konuk olarak lige tutunmaya çalışacak.
Bergama Belediyespor-Yomraspor: 1-1
BERGAMA, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bergama Belediyespor, evinde son dakikada bulduğu golle Yomraspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk takımın 11'inci dakikada Enes Erdal'la öne geçtiği maçta İzmir...
29 Nisan 2018 Pazar 18:08
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