Bergama Belediyespor-Orhangazispor: 0-2

Oben ULU / BERGAMA, ()

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Fatih Çeltikçi (xx), Serhat Sağır (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Süleyman (x) - Emre İşçiler (x), Ramazan (x) (Dk. 86 Ömercan), Kenan (xx) (Dk. 80 Oğuzhan x), Murat (x), Emrecan (xx), Hüseyin (xx), Cihan (x) (Dk. 69 Cengiz x), İlyas (xx), Gökhan (x), Aykut (x)

ORHANGAZİSPOR: Mehmet Dönmezdemir (xxx) - Uğur Adem (xx), Mehmet Ayaz (xxx), Yusuf (xx), Murat (xxx) (Dk. 78 Sedat x), Ömer (xx) (Dk. 86 Ferdi), Muhammet (xx), Erkut (xx) (Dk. 61 Yasin xx), Yunus (xx), Mehmet Albayrak (xxx), Ercan Karaca (xxx)

GOLLER: Dk. 52 Murat, Dk. 75 Ercan Karaca (Orhangazispor)

SARI KARTLAR: Emrecan, Gökhan, Ramazan (Bergama Belediyespor), Ercan Karaca, Yunus (Orhangazispor)

SPOR Toto 3'üncü Ligi 3'üncü Grup'ta geçen hafta Denizli Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenerek nefes alan Bergama Belediyespor, evinde Orhangazispor engelini aşamadı ve düşme potasına girdi: 0-2.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada 52'nci dakikada Murat, 75'inci dakikada Ercan Karaca'nın golleriyle yıkılan Bergama Belediyespor, 20 puanda kaldı ve Maltepe'nin kazanmasıyla 16'ncı sıraya geriledi.

5. dakikada Orhangazispor defansının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan İlyas ceza yayı üzerinden şutunu çekti, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

26. dakikada İlyas sol kanattan ortaladı, Ramazan'ın kafa vuruşunda top direği sıyırarak yandan oyun alanını terk etti.

52. dakikada konuk Orhangazispor öne geçti. Kaleci Süleyman ile karşı karşıya kalan Murat plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

75. dakikada konuk takım farkı ikiye çıkardı. Ömer kafayla topu Ercan Karaca'ya indirdi. Önüne düşen topa sert vuran Ercan Orhangazispor'u rahatlattı: 0-2.

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