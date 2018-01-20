Bergama Belediyespor - Orhangazi Belediyespor: 2-1

BERGAMA, ()

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Gökhan Çelik (xx), İsa Doğanlar (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (xxx) - Hüseyin (xx), Ahmet (xxx), Emre (xxx) (Dk. 86 Ulaş), Abdülgani (xx), Jiyan (xx) (Dk. 66 Sercan xx), Semih (xxx), Hacı Ömer (xxx), Berk (xx), İsmail (xx) (Dk. 73 Tufan xx), Tuncer (xx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Erman (x) - Kadir (xx), Uğur Adem (x), Hasan (x), Ercan (xx), Yunus Emre (x), Murat (xx), Abdülkerim (x) (Dk. 61 Arif x), Muammer (xx), Mustafa Yüksektepe (x) (Dk. 73 Emre x), Atahan Mehmet (x) (Dk. 67 Gökhan x)

GOLLER: Dk. 39 Ahmet, Dk. 82 Semih (Bergama Bld), Dk. 90 Muammer (Orgahgazi Bld)

SARI KARTLAR: Mustafa Yüksektepe, Murat, Kadir, Muammer, Yunus Emre (Orhangazi Bld), Abdülgani (Bergama Bld)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta üst üste 3 mağlubiyetle devreyi düşme hattının 1 puan üzerinde tamamlayan Bergama Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında alt sıralardaki rakiplerinden Orhangazi Belediyespor'u yenerek rahat bir nefes aldı: 2-1.

Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 39. dakikada Ahmet ve 82. dakikada Semih attı. Konuk takımın tek golü ise 90. dakikada Muammer'den geldi.

Bu skorla Bergama puanını 20'ye çıkartırken, Orhangazi ise 14 puanla düşme hattında kaldı.