SPOR Toto 3'üncü Lig'de son haftalardaki performansıyla küme düşmekten kurtulan Bergama Belediyespor, iç transferde Emre İşçiler'le 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Geride bıraktığımız sezon 33 maçta forma giyerek 8 gol atan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, takımda kaldığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Bergama'da huzurlu bir ortam olduğu için ayrılmayı hiç düşünmedim" dedi.

Başkan Süleyman Türkoğlu da iç transfere Emre gibi kaliteli bir oyuncuya imza attırarak başladıklarını belirtip, "Geçen sezon yaşadığımız sıkıntıyı yeniden yaşamamak için yeni dönemde güçlü bir ekip oluşturmayı amaçlıyoruz. Transferde erken davranıp üst düzey bir takım yaratmaya çalışacağız" dedi.



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