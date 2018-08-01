Bergama Belediyespor Furkan'la imzaladı

İZMİR, ()
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Bergama Belediyespor aradığı golcüyü Ofspor'dan buldu. İzmir temsilcisi tecrübeli forvet Furkan Aydın ile sözleşme imzaladı.
Kariyerine Sakaryaspor'da başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 2009'da Feanerbahçe altyapısına transfer oldu. Furkan, sırasıyla Çankırıspor, Bozüyükspor, Nazilli Belediyespor, Turgutluspor, Eyüpspor, Tuzlaspor, Payasspor, İnegölspor, Zonfuldak Kömürspor ve Ofspor'da oynadı. Deneyimli oyuncu geçen sezon Ofspor'da 12 müsabakada 4 gol kaydetti.