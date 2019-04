Bergama Belediyespor - Esenler Erokspor: 1-2

BERGAMA ()

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Enes Biroğlu (xx), Sabri Öğe (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Fehmi (xx) - Mehmet Soyarslan (xx), Muhammed Şamil (x), Onurcan (xx), Halil Hamit (x), Ali Sinan (xxx) (Dk. 89 Melih), Samet (xx), Emre (xx), Bahri (xx) (Dk. 77 Ahmet Furkan x), Mert (xx) (Dk. 53 Alperen x), Efe Can (x)

ESENLER EROKSPOR: Özgün Ali (xx) - Muharrem (xxx), Sinan (xx), Efe Can (xx), Berat (xxx), Sergen (xxx) (Dk. 72 Mustafa Emin x), Şahin (x) (Dk. 46 Sefa xxx), Erhan (xxx), Rahmi Muhammet (xx), Melih (xx), Eray (xx)

GOLLER: Dk. 35 Ali Sinan (Bergama Bld) - Dk. 46 Sergen, Dk. 90 Sefa (Esenler Erok)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Efe Can (Bergama Bld)

SARI KARTLAR: Onurcan, Muhammed Şamil, Efe Can (Bergama Bld) - Sinan, Sergen (Esenler Arok)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'tan amatöre düşmesi daha önce kesinleşen Bergama Belediyespor, evinde zirve takipçisi Esenler Erokspor'a son dakika golüyle yenildi: 1-2. 14 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bergama, 35'inci dakikada Ali Sinan'la öne geçerken konuk ekip 46'ncı dakikada Sergen ve 90'uncu dakikada Sefa'yla galibiyete ulaştı. Ev sahibinde Efe Can, 86'ncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bergama grupta 15 puanla son sırada kalırken Esenler Erokspor, son 2 hafta öncesi 56 puanla şampiyonluk umudunu sürdürdü.