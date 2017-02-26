Bergama Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-4

Oben ULU / BERGAMA, ()

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Eser Eti (xx), Bekir Özçelik (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: İbrahim (x) - Emre Tosun (xx), Emre İşçiler (x) (Dk. 81 Cihan), Ramazan (x) (Dk. 66 Cengiz x), Hüseyin (x), Osman Berk (xx), İlyas (xx), Aykut (xx), Ozan (xx), Gökhan (xx), Oğuzhan (xx)

DİYARBEKİRSPOR: Onur (xxx) - Abdurrahman (xx) (Dk. 87 İmdat), Adem (xx) (Dk. 68 Feyzullah x), Ergun (xxx), Tunç Murat (xxx) (Dk. 78 Serhat xx), Serdar (xx), Yakup (xx), Eşref (xxx), Hüseyin (xxx), Enis (xx), Fahrettin (xxx)

GOLLER: Dk. 49, 53 Tunç Murat, Dk. 57 Ergun, Dk. 84 Abdurrahman (Diyarbekirspor), Dk. 83 Emre Tosun (Bergama Belediyespor)

SARI KARTLAR: İlyas, Osman, Cengiz (Bergama Belediyespor), Eşref, Enis, Hüseyin (Diyarbekirspor)

SPOR Toto 3'üncü Ligi 3'üncü. Grup'ta düşme hattından çıkmak için çırpınan Bergama Belediyespor, evinde Diyarbekirspor'a 4-1 mağlup olarak kurtuluş mücadelesinde ağır darbe yedi. Konuk ekip ilk yarıda Tunç Murat'ın ayağından bir penaltı kaçırırken, aynı oyuncu 49 ve 53'üncü dakikalarda attığı gollerle takımını rahatlattı. Ergun 57'de golleri üçlerken, Bergama Belediyespor 83'te Emre Tosun ile farkı bire indirdi. Ancak bu golden 1 dakika sonra ağlara havalandıran Abdurrahman skoru belirleyen isim oldu. Bu sonuçla 21 puanda kalan Bergama Belediyespor, 16'ncı basamaktan kurtulamadı. Puanını 44 yapan Diyarbekirspor ise 4'üncü sıraya yerleşti.

24. dakikada Serdar'ın sağ kanattan ortasında Tunç'un bıraktığı topa Hüseyin vurdu, kaleci İbrahim gole izin vermedi.

39. dakikada Diyarbekirspor penaltı kazandı. Tunç Murat'ın atışında kaleci İbrahim sağ köşeden topu çıkardı.

49. dakikada Diyarbekirspor golü buldu. Gelişen kontratakta Serdar'ın pasını ceza sahasında kontrol eden Tunç Murat şutunu çekti, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

53. dakikada Diyarbekirspor golleri ikiledi. Eşref'in sol taraftan ortasında topa iyi yükselen Tunç Murat kafayla kendisinin ve takımının 2'nci golünü attı: 0-2.

57. dakikada fark 3'e çıktı. Sol köşeden Eşref'in kullandığı kornerde defansın arasından topa kafayı vuran Ergun, takımını rahatlattı: 0-3.

83. dakikada Bergama Belediyespor farkı 2'ye indirdi. Hüseyin'in sağ çaprazdan ortaladığı topa son dokunan Emre Tosun oldu: 1-4.

84. dakikada Diyarbekirspor galibiyeti perçinledi. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Abdurrahman çok sert vurdu: 1-4.

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