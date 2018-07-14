Bergama Belediyespor'dan iki takviye

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig ekibi Bergama Belediyespor, kadrosunu Karacabey Birlikspor'dan stoper Samet Önger ve Ofspor'dan golcü Furkan Aydın ile güçlendirdi.

27 yaşındaki Samet, kariyerinde daha önce Çankırıspor, Beylerbeyispor, Tuzlaspor, Bayrampaşa, Anadolu Üsküdar, Gölcükspor ve Tekirdağspor formalarını da giydi. Fenerbahçe altyapısında yetişen aynı yaştaki Furkan ise Çankırıspor, Bozüyükspor, Nazilli Bld, Turgutluspor, Eyüpspor, Tuzlaspor, Payasspor, İnegölspor ve Zonguldak Kömürspor'da oynadı.