Bergama Belediyespor'da Silin gitti

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 12 puanla son sırada yer alan Bergama Belediyespor'da teknik direktör Ramazan Silin'in görevine son verildi.

Kırmızı-lacivertli yönetimin açıklamasında, "Teknik direktör Ramazan Silin ve teknik ekibi ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak sona erdi. Ramazan Silin ve ekibine bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Ramazan Silin, İzmir ekibinin başında çıktığı 6 maçta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti. Yönetimin yeni teknik direktör arayışlarına başladığı öğrenildi.