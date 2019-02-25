Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı
KKK'da FETÖ operasyonu: 101 gözaltı...
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
Çatalca'da fırtına bir caminin minaresinin külahını yıktı
Fırtına bir caminin minaresinin külahını...
Yağış nedeniyle uçak sağa kaydı sefer iptal oldu
Yağış nedeniyle uçak sağa kaydı...

Bergama Belediyespor'da kötü gidişat sürüyor

İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Play-Off mücadelesi veren Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor'a 1-0 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan son sıradaki Bergama Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e sürükleniyor.  Ligde...

Bergama Belediyespor'da kötü gidişat sürüyor

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Play-Off mücadelesi veren Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor'a 1-0 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan son sıradaki Bergama Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e sürükleniyor. 
Ligde oynadığı 23 maçta sadece 2 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi 21 Ekim 2018'de deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor'u 1-0 mağlup ettikten sonra çıktığı 14 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. 
Kırmızı-lacivertliler bu periyotta 11 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Kümede kalma barajıyla arasında 12 puan fark bulunan Bergama Belediyespor, kalan 11 haftada zoru başarmaya çalışacak. Sezona teknik sorumlu olarak Mert Kaytankaş'la başlayan, daha sonra dümene geçen teknik direktör Ramazan Silin'le de yollarını ayıran Bergama'da son olarak Antrenör Gökhan Çalışal takımın başına getirildi. Bergama temsilcisi, 2012-13 sezonundan bu yana 3. Lig'de yer alıyor.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328