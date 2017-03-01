Bergama Belediyespor'da Eroğlu dönemi

3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta oynayan Düzcespor'un pazar günü Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşısında mağlup olduktan sonra teknik direktörlüğünden istifa eden İskender Eroğlu, sezon sonuna kadar Bergama Belediyespor'la el sıkıştı. 48 yaşındaki Eroğlu, geçen yıl Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon yaptığı Tire 1922'le 3'üncü Lig play off yarı finali heyecanı yaşamıştı.
3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta oynayan Düzcespor'un pazar günü Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşısında mağlup olduktan sonra teknik direktörlüğünden istifa eden İskender Eroğlu, sezon sonuna kadar Bergama Belediyespor'la el sıkıştı. 48 yaşındaki Eroğlu, geçen yıl Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon yaptığı Tire 1922'le 3'üncü Lig play off yarı finali heyecanı yaşamıştı.