BERGAMA, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattıyla bağlarını bir türlü koparamayan Bergama Belediyespor, evinde Bayburt Grup Özel İdare'yle 2-2 berabere kaldı. Hafta içinde Selahattin Dervent'le yollarını ayıran Bergama, 14 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmaya teknik direktörü olmadan çıktı. Maçta 20'nci dakikada Günay ve 48'inci dakikada Coşkun'un golleriyle 2-0 yenik duruma düşen Bergama Bld, beraberliği 52'nci dakikada penaltıdan Tufan Deniz ve 78'inci dakikada Hacı Ömer'in golleriyle yakaladı. Bu skorla galibiyet hasreteni 4 haftaya çıkaran ev sahibi ekip, 26 puanla ateş hattında kaldı. Bayburt temsilcisi ise 45 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu.
Bergama Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare: 2-2
BERGAMA, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattıyla bağlarını bir türlü koparamayan Bergama Belediyespor, evinde Bayburt Grup Özel İdare'yle 2-2 berabere kaldı. Hafta içinde Selahattin Dervent'le yollarını ayıran Bergama, 14...
10 Mart 2018 Cumartesi 17:10
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