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Bergama Belediyespor - Altındağ Belediyespor: 0-5

BERGAMA, () STAT: 14 Eylül HAKEMLER: Yusuf Aydın (xx), Çağlar Demirkıran (xx), Umut İncili (xx) BERGAMA BELEDİYESPOR: Fehmi (x) - Mehmet (xx), Muhammed Şamil (x), Onurcan (x) (Dk. 62 Mert x), Halil Hamit (xx), Tugay (x), Samet (xx), Emre (x),...

Bergama Belediyespor - Altındağ Belediyespor: 0-5

BERGAMA, ()

STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Yusuf Aydın (xx), Çağlar Demirkıran (xx), Umut İncili (xx)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Fehmi (x) - Mehmet (xx), Muhammed Şamil (x), Onurcan (x) (Dk. 62 Mert x), Halil Hamit (xx), Tugay (x), Samet (xx), Emre (x), Bahri (x) (Dk. 70 Ahmet Furkan x), Efe Can (x) (Dk. 76 Alperen x), Melih (xx)
ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa (xxx) - Barış (xx), Berkay (xxx), Melih (xxx), Oktay (xx) (Dk. 20 Furkan xxx), Tugay (xx), İsmail (xxx), Bülent (xxx), Salih (xxx) (Dk. 70 Burhanettin xx), Sedat (xx) (Dk. 61 Emrah xx), Ercan (xxxx)
GOLLER: Dk. 4 Melih, Dk. 46, Dk. 55, Dk. 72 ve Dk. 90 (Pen.) Ercan (Altındağ Bld)
SARI KARTLAR: Mehmet, Efe Can, Onurcan, Muhammed Şamil (Bergama Bld), Mustafa (Altındağ Bld)

TFF 3. Lig 2. Grup'tan haftalar önce amatör kümeye düşmesi kesinleşen Bergama Belediyespor, sezonun son maçında Altındağ Belediyespor'a evinde farklı mağlup oldu: 0-5.
14 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 4. dakikada Melih, 46, 55, 72 ve 90. dakikalarda Ercan attı. Bergama, bu sonuçla profesyonel lige 15 puanla son sırada veda etti. Grupta 54 puana ulaşan Altındağ ise Karşıyaka'nın Elaziz Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yenerek 55 puana ulaşmasıyla sezonu Play-Off oynayamadan 6'ncı sırada noktaladı.

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