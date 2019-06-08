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Berfu, Özbekistan'da çiftlerde şampiyon

ANKARA, () - Milli tenisçi Berfu Cengiz, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Özbekistan'da düzenlenen turnuvada Özbek partneri Nigina Abduraimova ile birlikte çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Özbekistan'ın Fergana kentinde...

Berfu, Özbekistan'da çiftlerde şampiyon

ANKARA, () - Milli tenisçi Berfu Cengiz, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Özbekistan'da düzenlenen turnuvada Özbek partneri Nigina Abduraimova ile birlikte çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Özbekistan'ın Fergana kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü Fergana Women's turnuvasında 1 numaraları seribaşı olarak mücadele eden Berfu-Nigina ikilisi finalde Isabella Bozicevic-Ksenia Laskutova çiftiyle karşılaştı. Sert zeminde düzenlenen organizasyonda karşılıklı kazanılan setlerin ardından galibi maç tie-break belirlerken, kritik oyunda daha az hata yapan Berfu-Nigina ikilisi 1 saat 6 dakika sonunda 4-6, 6-1, 10-3’le şampiyonluğu elde etti.
Profesyonel kariyerinin 7'nci çiftler zaferine ulaşan Cengiz, haftaya İsrail'de düzenlenecek 25 bin dolar ödüllü W25 Akko turnuvasında mücadele edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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