Benfica - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

LİZBON () - Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçının ilk 11'leri belli oldu.
Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Mücadelenin hakem kadrosu ve ilk 11'leri şu şekilde:
HAKEMLER: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko
BENFICA: Vlachodimos, Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fernandes, Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi, Ferreyra
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Dirar, Valbuena, Giuliano, Alper
LİZBON () - Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçının ilk 11'leri belli oldu.