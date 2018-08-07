Benfica - Fenerbahçe maçından notlar

Mustafa AKIN / LİZBON,() - UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Benfica'ya konuk oldu. TSİ 22.00'de başlayan maçta Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov düdük çaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica maçına, Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Dirar, Valbuena, Giuliano, Alper ilk 11'i ile çıktı. Cocu, Soldado'ya yedekler arasında yer verirken, Andre Ayew'i maç kadrosuna dahil etmedi.

SARI LACİVERTLİ EKİPTE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Benfica maçına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertli ekipte cezası bulunan Josef de Souza'nın yanı sıra sakalıkları bulunan ve kadroya dahil edilmeyen Aatif, İsmail ve Salih mücadelede forma giyemedi.

ALİ KOÇ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli takımı yalnız bırakmadı. Kafile ile birlikte Lizbon'a gelen başkan Ali Koç, takımın son idmanını takip etti ve bugün de kendine ayrılan yerden maçı izledi.

Öte yandan başkan Ali Koç, mücadele öncesi Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş'ü resmi konutunda ziyaret etti. Göğüş, Fenerbahçe'ye de Benfica karşısında şans diledi.

FENERBAHÇE TRİBÜNÜ BOŞ KALDI

Fenerbahçeli taraftarlar Benfica ile oynanan maça ilgi göstermedi. Sarı lacivertli kulüp için ayrılan 3 bin 200 biletten yaklaşık olarak 100'ünün satılması ile geri kalan biletler Benfica Kulübü'ne devredildi. Benfica geri aldığı biletleri mücadele öncesinde kendi taraftarları için satışa çıkardı.

BENFICA'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Benfica, Fenerbahçe maçına önemli oyuncularından yoksun çıktı. Al-Nassr ile transfer görüşmesi yapması için izin verilen Jonas ve sakatlıkları bulunan Ebuehi ile Krovinovic, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemedi.