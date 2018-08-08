Benfica - Fenerbahçe: 1-0

Mustafa AKIN / LİZBON ()

STAT: Luz

HAKEMLER: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko

BENFICA: Vlachodimos, Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fernandes, Fejsa, Pizzi, Salvio (Dk. 75 Zivkovic), Cervi, Ferreyra (Dk. 63 Castillo)

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Dirar (Dk. 87 Barış Alıcı), Valbuena (Dk. 61 Mehmet Ekici), Giuliano, Alper (Dk. 74 Soldado)

GOLLER: Dk. 69 Cervi (Benfica)

SARI KARTLAR: Grimaldo (Benfica) - Soldado, Mehmet Ekici, Eljif (Fenerbahçe)

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Benfica, Fenerbahçe'yi ağırladı. Luz Stadı'nda oynanan mücadele 1-0 Benfica üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

4'üncü dakikada Alper'in pasında topla buluşan Dirar'ın vuruşunda meşin yuvarlağa savunma izin vermedi.

11'inci dakikada Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Vlachodimos topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

21'inci dakikada Pizzi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Skrtel topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Salvio'nun yerden pasında Dias gelişine vurdu ancak Skrtel meşin yuvarlağa müdahale etti.

24'üncü dakikada Valbuena'nın pasında topla buluşan Giuliano'nun vuruşunda kaleci Vlachodimos topu kontrol etti.

27'nci dakikada Salvio'nun pasında topla buluşan Fernandes'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlka auta çıktı.

32'nci dakikada sol kanattan topla buluşan Cervi'nin vuruşunda kaleci Volkan topu oyun alanına çeldi. Skrtel dönen topa Salvio'dan önce müdahalede bulunarak kornere attı.

39'uncu dakikada Mehmet Topal'ın kullandığı serbest vuruşta Hasan Ali Kaldırım sol kanatta bulunan Valbuane'ya topu aktardı. Valbuena'nın gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.

41'inci dakikada Hasan Ali'nin ortasında ceza sahası içinde bulunan Nivaldo topu kafa ile uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle son buldu.

47'nci dakikada Cervi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Nivaldo'nun kafa vuruşunda top Volkan Demirel'de kaldı.

51'inci dakikada Valbuena'nın kaptırdığı topta Salvio'nun sağ kanattan bekletmeden vuruşunda kaleci Volkan topu kornere çeldi.

59'uncu dakikada Valbuena'nın Hasan Ali ile yaptığı verkaç sonrasında ortasına kaleci Vlachodimos topu kontrol etti.

69'uncu dakikada Salvio'nun pasında topla buluşan Cervi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

84'üncü dakikada Grimaldo'nun pası ile ceza sahası içinde buluşan Castillo'nun vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.

85'inci dakikada caza sahası içinde topla buluşan Castillo'nun vuruşunda topa kaleci Volkan izin vermedi.

86'ncı dakikada Pizzi'nin uzun pasında topu Almeida'ya aktardı. Almeida'nın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Benfica'nın 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

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