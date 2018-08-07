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Benfica - Fenerbahçe: 0-0 (İLK YARI)

Mustafa AKIN / LİZBON () -  STAT: Luz HAKEMLER: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko BENFICA: Vlachodimos, Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fernandes, Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi, Ferreyra FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter,...

Benfica - Fenerbahçe: 0-0 (İLK YARI)

Mustafa AKIN / LİZBON () - 

STAT: Luz
HAKEMLER: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko
BENFICA: Vlachodimos, Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fernandes, Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi, Ferreyra
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Dirar, Valbuena, Giuliano, Alper

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Benfica, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Luz Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık skorla bitti.
4'üncü dakikada Alper'in pasında topla buluşan Dirar'ın vuruşunda meşin yuvarlağa savunma izin vermedi.
11'inci dakikada Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Vlachodimos topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 
21'inci dakikada Pizzi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Skrtel topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Salvio'nun yerden pasında Dias gelişine vurdu ancak Skrtel meşin yuvarlağa müdahale etti.
24'üncü dakikada Valbuena'nın pasında topla buluşan Giuliano'nun vuruşunda kaleci Vlachodimos topu kontrol etti.
27'nci dakikada Salvio'nun pasında topla buluşan Fernandes'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlka auta çıktı.
32'nci dakikada sol kanattan topla buluşan Cervi'nin vuruşunda kaleci Volkan topu oyun alanına çeldi. Skrtel dönen topa Salvio'dan önce müdahalede bulunarak kornere attı.
39'uncu dakikada Mehmet Topal'ın kullandığı serbest vuruşta Hasan Ali Kaldırım sol kanatta bulunan Valbuana'ya topu aktardı. Valbuena'nın gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.
41'inci dakikada Hasan Ali'nin ortasında ceza sahası içinde bulunan Nivaldo topu kafa ile uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle son buldu.

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