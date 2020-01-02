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Bellona Kayseri Basketbol’un transferi Davis sağlık kontrolünden geçti
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()- KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Kaela Dawn Davis, sağlık kontrolünden geçti. Bellona Kayseri Basketbol ile anlaşan 25 yaşındaki ABD’li oyuncu Kaela Dawn...
SPOR 02.01.2020, 12:06
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()-
KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Kaela Dawn Davis, sağlık kontrolünden geçti.
Bellona Kayseri Basketbol ile anlaşan 25 yaşındaki ABD’li oyuncu Kaela Dawn Davis'a Memorial Kayseri Hastanesi'nde dahiliye, kardiyoloji, efor, EKG ve kan sayımı testi yapıldı. Davis, guard mevkiinde oynuyor.
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