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Bellona Kayseri Basketbol’da mali kriz

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()- KADINLAR Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol’da paralarını alamayan yabancı oyuncuların yarınki İzmit Belediye maçına çıkmayacakları öğrenildi. Sezona mali sıkıntılar sebebiyle geç...

Bellona Kayseri Basketbol’da mali kriz

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()-
KADINLAR Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol’da paralarını alamayan yabancı oyuncuların yarınki İzmit Belediye maçına çıkmayacakları öğrenildi.
Sezona mali sıkıntılar sebebiyle geç başlayan Bellona Kayseri Basketbol’da yeni bir mali kriz gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekipte bulunan yabancı oyuncular idmanlara ve maçlara çıkmama kararı aldılar. 
Yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulunan Başantrenör Ayhan Avcı, zor zamanlar geçirdiklerini belirterek, "Maddi sıkıntılarımız var ve yabancı oyuncular maça çıkmadılar. İşler şuanda kötü gidiyor. Bu hafta oynayacağımız İzmit maçı bizim açımızdan çok önemli; çünkü ligi 9’uncu sırada tamamlamak istiyoruz. Önümüzdeki yıl herhangi bir takım çekilirse, Avrupa’ya gidebiliriz. Bu nedenle de İzmit maçını en az 8 sayı farkla kazanmamız gerekiyor. Bu şu an için zor gözüküyor. Oyuncular ödeme alamadı ve antrenmana çıkmıyorlar. Türk oyuncularından sakatımız var. Genç oyuncularımız da turnuvaya gitti. 4-5 kişiyle ancak antrenman yapıyoruz. Bu şartlarda İzmit maçını kazanmamız çok zor" dedi.
(FOTOĞRAFLI)

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