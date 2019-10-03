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Bellona Kayseri Basketbol - Spartak Noginsk: 82 - 71
İlyas KAPLAN/KAYSERİ() SALON: Kadir Has HAKEMLER:Alexsandar Mlojevic (xx), Nikola Perlic (xx), Alexandra Stan (xx) BELLONA KAYSERİ BASKETBOL:Perisa(xxx)13, Bedriye (x), Beril (x) 1, Ayşegül (xxx) 10, Gülse (xx) 4, Gamze (xx) 7, Ivankovic (xx) 8,...
SPOR 03.10.2019, 21:36
İlyas KAPLAN/KAYSERİ()
SALON: Kadir Has
HAKEMLER:Alexsandar Mlojevic (xx), Nikola Perlic (xx), Alexandra Stan (xx)
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL:Perisa(xxx)13, Bedriye (x), Beril (x) 1, Ayşegül (xxx) 10, Gülse (xx) 4, Gamze (xx) 7, Ivankovic (xx) 8, Fatma (x), Barbee (xxxx) 21, Gizem (x) 2, Kennedy (xxx) 16.
SPARTAK NOGİNSK: Evgenıa (xxx) 18, Veronıka(xx) 6, Marina Karpunina (xxx) 8, Raisa (x) 2, Anna (xx) 4, Marina Krivolapova (xxx) 17, Kristina (x), Daria (x), Oksana (xx) 5, Yulia(xx) 8, Margarita(x), Milana (xx) 3.
1'inci periyot: 21 - 18
DEVRE: 44 - 33
3'üncü periyot: 65 - 52
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme rövanş maçında Rus takımı Spartak Noginsk takımını konuk eden Bellona Kayseri Basketbol, müsabakayı 82 - 71'lik sonuçla kazandı.
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|8
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|8
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|9
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|7
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|7
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|7
|5
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|7
|4
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|7
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