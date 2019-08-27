Bellona Kayseri Basketbol, sezonu açtı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, () -Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Bu sezon hem ligde hem de Kadınlar Euro Cup'ta mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol, ilk antrenmanını yardımcı antrenör Emin Süer eşliğinde yaptı. Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda yapılan antrenmanda basketbolcular ısınma ve kondisyon çalışması yaptı. Takımın antrenmanını takip eden Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, basın mensuplarına açıklama yaptı. Bozbey, "Sezonu açtık, bir hafta boyunca yardımcı antrenörümüz Emin Süer eşliğinde kondisyon çalışacağız. Hem takımımızın hem de Romanya A Milli Kadın Basketbol takımının baş antrenörlüğünü yapan Ayhan Avcı bir hafta izinli. Kendisi bir hafta sonra burada olacak. baş antrenörümüz gelince takım teknik ve taktik antrenmanlara başlayacak. Yabancı oyuncularımız da önümüzdeki hafta takıma katılacak. İki transfer daha yapmayı planlıyoruz. 26 Eylül'de Avrupa Kupası ön eleme maçı oynayacağız. O nedenle acele ediyoruz. İlk maçımızı Moskova'da, 2'nci maçı Kayseri'de oynayacağız. Ön eleme maçı oynayacağız ve bu hata affetmez o nedenle elimizi hızlı tutuyoruz. İnşallah sakatlıksız, başarılı bir sezon bizi bekler. İnşallah Avrupa Kupalarında yaşadığımız o başarıları tekrar yaşarız" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey'in konuşması

- Antrenman görüntüsü



