Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 61 - 82
İlyas KAPLAN/KAYSERİ() SALON: Kadir Has HAKEMLER : Turgut Işık (x), Seyhan Topaloğlu (x), Sedef Yarıcı (x) BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Perisa (x) 2, Beril (x) 4, Ayşegül (xx) 7, Gülse (x), Kübra (xx) 10, Ann Wauters (x) 4, Ivankovic (xxx)...
İlyas KAPLAN/KAYSERİ()
SALON: Kadir Has
HAKEMLER : Turgut Işık (x), Seyhan Topaloğlu (x), Sedef Yarıcı (x)
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Perisa (x) 2, Beril (x) 4, Ayşegül (xx) 7, Gülse (x), Kübra (xx) 10, Ann Wauters (x) 4, Ivankovic (xxx) 12, Burke (xxxx) 22
GALATASARAY: Funda (x), Meltem (x) 7, Şerife (x) 2, Sude (x) 3, Sinem (x) 5, Işıl (x) 9, Stankovic (x) 3, Hartley (x) 23, Tilbe (x) 7, Mısra (x) 2, Macaulay (x) 21, İnci (x).
1’İNCİ PERİYOT: 19 - 21
DEVRE: 35 - 43
3’ÜNCÜ PERİYOT: 45 - 57
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray'a 82 - 61 mağlup oldu.
Müsabakada Galatasaray'da 23 sayı kaydeden Nicole Hartley maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi takımda 22 sayı kaydeden Kennedy V. Burke Bellona kayseri basketbol'un en skorer ismi oldu.
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