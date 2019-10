Bellona Kayseri Basketbol'da moraller yerinde

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,() -



FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ön eleme müsabakalarını kazanarak gruplara kalan Bellona Kayseri Basketbol sporcuları ve teknik heyeti yemekte bir araya geldi.

Avrupa Kupası ön eleme maçında Rus takımı Spartak Noginsk'i hem deplasmanda hem de iç sahada yenerek gruplara kalan Kayseri takımı sporcuları yemekte bir araya geldi.

Teknik heyet ve basketbolcuların katıldığı yemek sonrası Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Mersin Büyükşehir Belediye ligden çekildiği için Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonun ilk haftasını maç yapmadan geçireceğiz. Bu dönemi hazırlık yaparak geçireceğiz. İlk maçımızı ligin 2'nci haftasında Elazığ İl Özel idare ile oynayacağız. O zamana adar hazır oluruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Kupası'nda en güçlü gruplardan birine düştüklerini belirten Avcı, "Çok zor bir grup. İlk 2 takım arasına girmemiz lazım. Bu kadro ile zor ama elimizden geleni yapacağız. O turu da geçip ilk 16'ya kalmak istiyoruz. Biraz daha desteğe ihtiyaç var. Daha fazla sponsora ihtiyacımız var. Çok az rakamlar için büyük başarıları kaçırıyoruz. Sesimizi duyar bu takıma biraz sahip çıkarlarsa iyi işler olacak diye düşünüyorum. Lig hazırlıkları kapsamında Ankara'ya gideceğiz, hazırlık maçı yapacağız. Şu an her şey iyi gidiyor" dedi.

Bellona Kayseri Basketbol sporcusu Gizem Sezer, Avrupa arenasında önceliklerinin Avrupa kupasına kalmak olduğunu söyledi. Sezer konuşmasının devamında, "Amacımız gruplara kalmaktı. İki maçı da galibiyetle tamamladık. Amacımız Kayseri halkının desteği ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kaldırmak. Sezona Avrupa Kupası odaklı başladık. Buradaki çalışmalarımız lig için de alıştırma oluyor. Ligde de hedeflerimiz var. Her şey güzel olacak" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Basketbolcuların balıkçıda yemek yemeleri

- Bellona Kayseri Basketbol Baş antrenör Ayhan Avcı'nın konuşması

- Bellona Kayseri Basketbol sporcusu Gizem Sezer'in konuşması

- Genel detay