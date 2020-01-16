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Bellona Kayseri Basketbol'da hedef ilk 5

SPOR 16.01.2020, 12:51
Bellona Kayseri Basketbol'da hedef ilk 5
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da başantrenör Ayhan Avcı, "Ligin ikinci yarısında en az 7-8 galibiyet almayı amaçlıyoruz. O da bizi ilk 5 takım arasına getirir" dedi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ile Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi açıklama yapan Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, "Sezonun ilk yarısını ilk 8 takım arasında tamamlayarak Türkiye Kupası'na kalmaktı amacımız, bunu başardık. 2'nci hedefimiz, sezonu ilk 5 takım içerisinde tamamlayarak gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmek. 3'üncü hedefimiz de ilk 2 hedefimizi bir aşama daha geçip sezonu ilk 3 sırada tamamlayarak EuroLeague'i zorlamak olacak. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleştik. Takımda değişiklikler oldu, gelenler gidenler var. Artık kadromuz belirlendi. Sezon sonuna kadar bu kadro ile mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"TAKIM OLARAK HAZIRIZ"
Ligin ikinci devresinden umutlu olduklarını kaydeden Avcı, "Bu haftadan itibaren değişik bir takım göreceksiniz. 10 gündür çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Sakatlık yaşamadan tam kadro sahada kalırsak ligin 2'nci yarısında daha fazla galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Ligin ikinci yarısında en az 7-8 galibiyet almayı amaçlıyoruz. O da bizi ilk 5 takım arasına getirir. Takım olarak hazırız" şeklinde konuştu.
"TARAFTARDAN BİRAZ DAHA DESTEK İSTİYORUZ"
Bu hafta oynayacakları Birevim Elazığ İl Özel İdarespor maçına da değinen Avcı, "Elazığ İl Özel İdarespor iyi bir takım. Lig lideri Fenerbahçe'ye ilk yenilgisini tattıran bir ekip. Sezonun ilk yarısında bizi de 15 sayı farkla yenmişlerdi. Cumartesi günü maçı kazanmanın dışında averajı da almak için oynayacağız. Taraftardan biraz daha destek istiyoruz. Seyircilerimizi Cumartesi günü oynayacağımız maçı izlemeye davet ediyorum. Takımın yeni oluşumu hoşlarına gidecektir" dedi.
"BURASI BENİM YUVAM GİBİ"
Bellona Kayseri Basketbol'un bu sezonki son transferi Nazlı Bircan Gökdemir ise takıma döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Burası benim yuvam gibi olmuş. Takıma daha fazla katkıda bulunmak istiyorum. Elazığ maçı zor olacak. Rakibimizi bir sıra aşağıya düşürürsek bizim için daha iyi olacak. Evimizde oynayacağımız müsabakayı alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Başantrenör Ayhan Avcı'nın konuşması
- Yeni transfer Nazlı Bircan Gökdemir'in konuşması
- Antrenman görüntüsü
- Genel detay
Haber-Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ,

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