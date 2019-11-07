Bellona Kayseri Basketbol - CCC Polkowice: 54 - 69
İlyas KAPLAN/KAYSERİ,() SALON: Kadir Has HAKEMLER :Jan Baloun (x), Dimitrios Zacharic (x), Hrvoje Cavar (x) BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (x), Perisa (x) 4, Ayşegül (x) 5, Gülse (x), Ivankovic (xxx) 16, Shacobia Barbee (xxx) 12, Gizem (x), Burke...
İlyas KAPLAN/KAYSERİ,()
SALON: Kadir Has
HAKEMLER :Jan Baloun (x), Dimitrios Zacharic (x), Hrvoje Cavar (x)
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (x), Perisa (x) 4, Ayşegül (x) 5, Gülse (x), Ivankovic (xxx) 16, Shacobia Barbee (xxx) 12, Gizem (x), Burke (xxx) 17
CCC POLKOWİCE: Robinson (xxx) 11, Bojovic (xx) 2, Naczk (xx), Conde (xxx) 10, Filip (xxx) 18, Gajda (xx) 9, Spanou (xxx) 10, Stallworth (xx) 9
1'İNCİ PERİYOT: 22 - 07
DEVRE: 33 - 28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 45 - 45
5 FAUL : Ivankovic (Bellona Kayseri Basketbol)
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubunda bulunan Bellona Kayseri Basketbol ilk periyodu 15 sayı farkla önde bitirdiği maçta Polonya takımı CCC Polkowice takımına 15 sayı farkla mağlup oldu.
Maçın en skorer ismi 18 sayı ile CCC Polkowice takımından Ana Maria Filip olurken ev sahibi takımın en skorer ismi 17 sayı ile Kennedy V.Burke oldu.
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