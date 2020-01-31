Bellona Kayseri Basketbol - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 93-97
İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()
SALON: Kadir Has
HAKEMLER : Turgut Işık (x), Sertan Kırıklar (x), Hande Öztürk (x)
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Manolya (xx) 3, Davis (xxxx) 19, Beril (x) 4, Ayşegül (xx), Gülse (xx), Kübra (xxxx) 22, Ivankovic (xxxx) 28, Burke (xxx) 17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA BASKETBOL: Burcu (xx) 2, İrem Naz (xx) 3, Sera (xx) 9, Gizem (xx) 4, Adams (xxxx) 20, Nuran (xx), Sevgi (x), Prince (xxxx) 29, Dikaioulaku (xxxx) 30
1’İNCİ PERİYOT: 24-23
DEVRE: 37-49
3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-66
5 FAUL ALAN: 38.40 Gizem Sezer (Adana Basketbol)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17'inci hafta müsabakasında Bellona Kayseri Basketbol, evinde Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'a 97-93'lük sonuçla mağlup oldu. Maçta konuk takımdan Elina Babkina Dikaioulaku 30 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi takımdan Luca İvankovic 28 ile takımının en skorer ismi oldu.
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|2. Fenerbahçe
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|36
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|5. Alanyaspor
|19
|35
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|19
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|19
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|19
|29
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|18
|24
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|24
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|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
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|19
|15
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|19
|13
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|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
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|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
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|24
|34
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|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|24
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
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|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016