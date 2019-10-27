Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 96 - 91

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () -

SALON: Kadir Has

HAKEMLER :İbrahim Altuntaş (xx), İzel Deniz Pehlivan (x), Eyyüp Ayhan (xx)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (xx) 2, Perisa (xxx) 11, Ayşegül (xxx) 11, Gülse (xx) 1, Sanem Gamze (xx) 5, Ivankovic (xxxx) 21, Shacobia Barbee (xxx) 14, Gizem (xx) 4, Burke (xxx) 27

BEŞİKTAŞ: Melek (x) 3, Melisa (x), Bogicevic (xxx) 15, Bahar (xxx) 14, Elif (x), Anderson (xxxx) 31, Nisa (x), Snytsina (xxx) 25, Midleton (x), Elif (x) 3

1'İNCİ PERİYOT:19 - 19

DEVRE: 46 - 31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62 - 55

4'ÜNCÜ PERİYOT: 77 - 77

5'İNCİ (UZATMA) PERİYOT: 87 - 87

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3'üncü hafta müsabakasında Bellona Kayseri Basketbol ile Beşiktaş arasında oynanan ve 6 periyot oynanan maçı ev sahibi takım 96 - 91'lik sonuçla kazandı.

İlk periyodu berabere biten maçın 4'üncü ve 5'inci periyodu da berabere bitti. 2 uzatma periyodu daha oynanan maçı Bellona Kayseri Basketbol kazanırken, maçın en skorer ismi 31 sayı ile Beşiktaş'lı Yvonne Anderson oldu. Ev sahibi takımda en skorer isim 27 sayı ile Kennedy Burke oldu.

