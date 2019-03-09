Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 77 - 79

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,() SALON: Kadir Has HAKEMLER: İbrahim Altıntaş (x), Ozan Gönen (x), Mesut Öztürk (x). BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sims (xxx) 18, Meryem (x) 2, Ezgi (x) 3, Ivankovic (xxx) 26, Gizem (x) 4, Gamze (x), Melike Tuğba (x) 5,...

Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 77 - 79

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,()

SALON: Kadir Has
HAKEMLER: İbrahim Altıntaş (x), Ozan Gönen (x), Mesut Öztürk (x).
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sims (xxx) 18, Meryem (x) 2, Ezgi (x) 3, Ivankovic (xxx) 26, Gizem (x) 4, Gamze (x), Melike Tuğba (x) 5, İbakwe (xxx) 19
BEŞİKTAŞ: Epoupa (xx) 6, Melek (xx) 4, Mitchell (xxxx) 33, Bahar Yapar (xx), Esra Erden (xx) 6, Bahar Çağlar (xxx) 10, Elif (xx), Akhator (xxx) 14, Mircheva  (xx) 6
1'İNCİ PERİYOT: 21 - 18
DEVRE: 44 - 38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63 –  57
5 FAUL ALAN:  Gamze 34.49 (Bellona Kayseri Basketbol)  - Bahar Çağlar 34.17 (Beşiktaş)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21’inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 79-77 mağlup etti. Mücadelenin ilk periyodunda hücumda iyi işler yapan ev sahibi ekip, periyodun sonuna kadar skor üstünlüğünü bırakmadı. İlk periyot ev sahibi ekibin 21-18 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyoda konuk ekip daha iyi başladı. Periyodun sonlarına doğru daha az hata yapan Bellona Kayseri Basketbol soyunma odasına 44-38 önde gitti. Üçüncü periyotta Beşiktaş, 2 kez skora denge getirmeyi başarsa da rakibine izin vermeyen Kayseri ekibi, final periyoduna 6 sayı önde girdi. 4'üncü periyoda daha iyi başlayan ve skor üstünlüğünü ele alan Beşiktaş, mücadeleden 2 sayılık farkla galip ayrıldı: 79-77.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328