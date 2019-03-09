Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 77 - 79

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,()

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş (x), Ozan Gönen (x), Mesut Öztürk (x).

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sims (xxx) 18, Meryem (x) 2, Ezgi (x) 3, Ivankovic (xxx) 26, Gizem (x) 4, Gamze (x), Melike Tuğba (x) 5, İbakwe (xxx) 19

BEŞİKTAŞ: Epoupa (xx) 6, Melek (xx) 4, Mitchell (xxxx) 33, Bahar Yapar (xx), Esra Erden (xx) 6, Bahar Çağlar (xxx) 10, Elif (xx), Akhator (xxx) 14, Mircheva (xx) 6

1'İNCİ PERİYOT: 21 - 18

DEVRE: 44 - 38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63 – 57

5 FAUL ALAN: Gamze 34.49 (Bellona Kayseri Basketbol) - Bahar Çağlar 34.17 (Beşiktaş)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21’inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 79-77 mağlup etti. Mücadelenin ilk periyodunda hücumda iyi işler yapan ev sahibi ekip, periyodun sonuna kadar skor üstünlüğünü bırakmadı. İlk periyot ev sahibi ekibin 21-18 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyoda konuk ekip daha iyi başladı. Periyodun sonlarına doğru daha az hata yapan Bellona Kayseri Basketbol soyunma odasına 44-38 önde gitti. Üçüncü periyotta Beşiktaş, 2 kez skora denge getirmeyi başarsa da rakibine izin vermeyen Kayseri ekibi, final periyoduna 6 sayı önde girdi. 4'üncü periyoda daha iyi başlayan ve skor üstünlüğünü ele alan Beşiktaş, mücadeleden 2 sayılık farkla galip ayrıldı: 79-77.

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