Bellona Kayseri Basketbol - A Basket Umea: 68 - 65
İlyas KAPLAN / KAYSERİ,() - SALON: Kadir Has HAKEMLER :Bogdan Podar (xx) Elion Obertinca (xx) Custin Marius Bogdanescu (xx) BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (xx) 3, Perisa (xx) 7, Ayşegül (xx), Gülse (xx) 7, Gamze Zeren (xx), Ivankovic (xxx) 12,...
İlyas KAPLAN / KAYSERİ,() -
SALON: Kadir Has
HAKEMLER :Bogdan Podar (xx) Elion Obertinca (xx) Custin Marius Bogdanescu (xx)
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (xx) 3, Perisa (xx) 7, Ayşegül (xx), Gülse (xx) 7, Gamze Zeren (xx), Ivankovic (xxx) 12, Shacobia Barbee (xxxx) 25, Gizem (xx) 2, Burke (xxx) 12
A3 BASKET UMEA: Brown (xxx) 19, Dellbro (x), Edholm (x) 5, Hannson (xx) 6, Ivezic (xx) 7, Lawrence (xxx) 11, Modıg (x) 3, Pelander (xx) 8, Radocaj (x) 6
1'İNCİ PERİYOT:13-10
DEVRE:31-32
3'ÜNCÜ PERİYOT:49-51
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grbunda yer alan Bellona Kayseri Basketbol sahasında konuk ettiği İsveç temsilcisi A3 Basket Umea takımını 68 - 65'lik sonuçla mağlup etti. Bellona Kayseri Basketbol sporcusu Shacobia Barbee 25 sayı kaydederek maçın en skorer ismi oldu. İsveç takımı A3 Basket Umea'da Tiffany Brown 19 sayı ile takımın en skorer ismi oldu.
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|-5
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|11
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|11
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|9
|10
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|9
|9
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|9
|9
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|9
|9
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|9
|5
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|9
|2