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Bellona AGÜSpor-İstanbul Üniversitesi: 77-66

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, () SALON: Kadir Has HAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Polat Parlak (xx), Nihat Çetin (xx) BELLONA AGÜSPOR: Sinem(xx), Ann Wauters (xxx)20, Dila (xx), Ayşegül Günay (xx)4, Jelena (xxx)20, Chelsea Gray (xx)5, Tuğçe (xx), Şaziye...

Bellona AGÜSpor-İstanbul Üniversitesi: 77-66

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Polat Parlak (xx), Nihat Çetin (xx)
BELLONA AGÜSPOR: Sinem(xx), Ann Wauters (xxx)20, Dila (xx), Ayşegül Günay (xx)4, Jelena (xxx)20, Chelsea Gray (xx)5, Tuğçe (xx), Şaziye (xx)2, Gizem (xx)3, Tanasha Wright (xxxx) 23
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: La Tanya (x)3, Ayşe (x)2, Aija (xxx)18, Gizem (xx)13, İlayda (x), Sasa (xxx)19, M.Ceyda (xx), Jordan Hooper (xx)11
1.PERİYOT: 15-12
2.PERİYOT: 35-28
3.PERİYOT: 57-47
BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Bellona AGÜSpor evinde oynadığı karşılaşmada  İstanbul Üniversitesi’ni 77-66’lık skorla yendi.
Maça sayı ile başlayan Bellona AGÜSpor periyot ortasında zorlanmasına rağmen ilk çeyreği üç sayı farkla önde tamamladı: 15-12.
İkinci periyoda da sayı ile başlayan Bellona AGÜSpor isabetli atışlarla periyot bitimine üç dakika kala farkı çift haneli sayılara çıkarttı. Ev sahibi takım devreye 7 sayı önde girdi: 35-28.
Üçüncü periyotta İstanbul Üniversitesi’nin sayılarına cevap veren Bellona AGÜ Spor son periyoda 57-47 önde başladı.
Dördüncü periyotta sıkı savunma yaparak rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Bellona AGÜSpor müsabakayı 11 sayı farkla kazandı: 77-66.

FOTOĞRAFLI

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