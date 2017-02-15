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Bellona AGÜ Spor–Spar Citylift Girona: 85-54

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () SALON: Kadir Has HAKEMLER: Marko Vuckovic (xx), Carlos Santos (xx), Kate Webb (xx) BELLONA AGÜSPOR: Janset (xx), Wauters (xxx) 15, Dila (xx) 5, Ayşegül (xxx) 12, Jelena (xx) 9, Chelsea Gray (xxx) 23, Tuğçe (xx), Lara (xxx)...

Bellona AGÜ Spor–Spar Citylift Girona: 85-54

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Marko Vuckovic (xx), Carlos Santos (xx), Kate Webb (xx)
BELLONA AGÜSPOR: Janset (xx), Wauters (xxx) 15, Dila (xx) 5, Ayşegül (xxx) 12, Jelena (xx) 9, Chelsea Gray (xxx) 23, Tuğçe (xx), Lara (xxx) 10, Gizem (xx), Mirna (xx) 5, Wright (xxx) 6
SPAR CİTYLİFT GİRONA: Radriguez (xx) 8, Buch Rosell (xx) 9, Peters (x) 3, Lopez (x) 3, Jordana (x), Pairo Urtos (x), Alminaite (xx) 12, Spanou (x) 8, Oma Giralt (x) 2, İbekwe (xx) 9 
1.PERİYOT: 14 - 11
2.PERİYOT: 38 - 24
3.PERİYOT: 74 - 41

Kadınlar EuroCup sekizli tur rövanş maçında İspanya takımı Spar Citylift Girona’yı 31 sayı farkla yenen Bellona AGÜ Spor adını sekizli finallere yazdırdı.
Maça seri sayılarla başlayan Bellona AGÜ Spor, durumu 6-0 yapınca konuk takım mola aldı. Moladan sonra oyuna ortak olan İspanyol ekibi farkı azalttı. Bellona AGÜ Spor ilk çeyreği 3 sayı farkla önde tamamladı: 14-11.
İkinci periyodun başlarında atışları sayıya çeviremeyen Bellona AGÜ Spor, farkın azalmasına engel olamadı. Periyot ortasından sonra sayılar bulan Kayseri takımı farkı açarak devreye 14 sayı farkla önde girdi: 38- 24.
Üçüncü periyodun başından sonuna kadar üstün oynayan Bellona AGÜ Spor farkı artırarak son periyoda 33 sayı farkla önde başladı: 74-41.
Dördüncü periyotta iyi savunma yaparak rakibin sayı bulmasını engelleyen Bellona AGÜ Spor farkı korudu ve maçı 85 – 54’lük sonuçla kazanarak 8’li finallere kaldı.

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