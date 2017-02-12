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Bellona AGÜ Spor’da, üst üste 5'inci galibiyet
BELLONA AGÜ Spor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17'nci haftasında konuk ettiği Adana ASKİ’yi 61-60‘lık skorla mağlup ederek ligde üst üste 5'inci galibiyetini aldı. Kadınlar Basketbol Ligi'nde Kayseri temsilcisi,...
12 Şubat 2017 Pazar 14:05
BELLONA AGÜ Spor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17'nci haftasında konuk ettiği Adana ASKİ’yi 61-60‘lık skorla mağlup ederek ligde üst üste 5'inci galibiyetini aldı. Kadınlar Basketbol Ligi'nde Kayseri temsilcisi, ligin 18'uncu haftasında Fenerbahçe ile İstanbul’da karşılaşacak.
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